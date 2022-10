Kürbisse Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Lebensmittel Kürbisse nicht nur zu Halloween - Rekordernte in Deutschland Von dpa | 11.10.2022, 09:08 Uhr

In Deutschland wurde im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kürbissen geerntet. Die Anbaufläche des Gemüses hat sich in den vergangen zehn Jahren fast verdoppelt.