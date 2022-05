Ferkel im Sauenstall: Deutschlands größter Schweinehalter, die LFD Holding, schlägt eine Art Ausstiegsprämie für Schweinehalter vor, die gegen eine Geldzahlung weniger Schweine halten. FOTO: Michael Gründel Vorschlag von LFD Holding - Ställe auch in MV Abwrackprämie für Ställe? Größter Schweinehalter für Ausstiegsprämie Von Dirk Fisser | 18.05.2022, 05:10 Uhr

Niemand hält in Deutschland mehr Schweine als die LFD Holding, mehr als eine Million Ferkel „produziert“ der Konzern im Jahr auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ausgerechnet dieses Unternehmen fordert nun eine Art Abwrackprämie für Ställe in Deutschland. Hilft das der Schweinebranche aus der Krise? Bauern aus dem Norden sind offenbar dagegen.