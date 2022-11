Bei Schwerpunktkontrollen in Schweineställen haben Amtstierärzte in vielen Ställen Verstöße gegen die Nutztierhaltungsverordnung entdeckt. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bislang unveröffentlichte Ergebnisse Kontrollen in Schweineställen: Verstöße in jedem zweiten Stall Von Dirk Fisser | 04.11.2022, 03:43 Uhr

Wie hat das Schwein gelebt, bevor sein Fleisch auf unseren Tellern landet? Das ist in Deutschland sehr genau geregelt. Doch bei Schwerpunktkontrollen in Ställen haben Behörden viele Verstöße gegen genau diese Regeln entdeckt. Was haben die Amtstierärzte bemängelt?