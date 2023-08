Börse in Frankfurt Konjunktursorgen lasten weiter auf der Börsenstimmung Von dpa | 11.08.2023, 09:32 Uhr Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Konjunktursorgen prägen weiter das Bild. Der Dax fiel am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,27 Prozent auf 15.953,50 Punkte.