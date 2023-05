Foto: Daniel Gonzalez-Tepper Im Sinne der Nachhaltigkeit Macht es wie Münster: Verabschiedet euch vom Einfamilienhaus! Eine Kolumne von Louisa Riepe | 25.05.2023, 11:08 Uhr

Im westfälischen Münster soll der Neubau von Einfamilienhäusern nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden. Gut so, findet unsere Autorin. Denn: In 20 Jahren wird es auf dem Land ohnehin ein Überangebot an Wohnraum geben.