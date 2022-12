Hass und Hetze im Internet Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Meldung an die Behörden Klick gegen Hass im Netz: Hamburg schaltet Portal frei Von dpa | 05.12.2022, 16:36 Uhr

Wer Hass im Netz erfährt, kann sich in Hamburg jetzt schnell wehren. In der Hansestadt wurde dafür ein Onlineportal freigeschaltet. Justizsenatorin Gallina strebt eine bundesweite Lösung an.