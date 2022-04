Die HY4 ist das erste viersitzige Passagierflugzeug, das als Elektroflugzeug ausschließlich mit einem Brennstoffzellen- und Batteriesystem angetrieben wird. Foto: Felix Kästle/dpa FOTO: Felix Kästle Grün fliegen Kleinflugzeuge testen nachhaltige Antriebe für große Von dpa | 26.04.2022, 14:54 Uhr

Die Luftfahrt sucht dringend nach Wegen, um klimafreundlicher zu werden. Die Freizeit- und Geschäftsfliegerei könnte dabei als Labor dienen. Was im Kleinen möglich ist, will die Branche nun am Bodensee zeigen.