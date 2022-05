ARCHIV - Ein Logo der Tui AG ist vor einem Gebäude der Konzernzentrale auf einem Schild zu sehen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild FOTO: Moritz Frankenberg Tourismus Kapitalerhöhung bei Tui soll Staatshilfe weiter senken Von dpa | 17.05.2022, 18:53 Uhr

Der Tui-Konzern will mit frischem Geld von Anlegern den Umfang seiner Corona-Staatshilfen weiter verringern. Nach Angaben vom Dienstagabend werden voraussichtlich bis zu 162,3 Millionen Aktien zusätzlich ausgegeben - die entsprechenden Einnahmen sollen dann in die „vollständige Rückzahlung der Stillen Einlage 2 des deutschen Staates“ fließen, wie es in Hannover hieß.