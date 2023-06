Ein Google-Street-View-Fahrzeug Foto: Peter Kneffel/dpa/dpa-tmn up-down up-down Wo die Autos fahren Kameras von Google Street View unterwegs: Was kann ich tun? Von dpa | 22.06.2023, 06:03 Uhr

Google macht deutschlandweit neue Aufnahmen für seine Foto-Straßenansicht Street View. Aber wo und wann geschieht das? Und was ist mit Menschen und Häusern, die so in Maps landen?