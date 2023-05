Infos für Retter Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn up-down up-down Optimale Vorsorge Infos für Retter: Notfalldaten digital oder analog? Von dpa | 04.05.2023, 04:31 Uhr

In einem Notfall zählt jede Sekunde. Einsatzkräfte sollten also die wichtigsten Patientendaten schnell parat haben. Wie funktioniert das in der digitalen Welt am besten? Oder muss es analog sein?