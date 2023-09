Bundesamt bestätigt Schätzung Inflationsrate hält sich hartnäckig über sechs Prozent – warum es dennoch Hoffnung gibt Von dpa | 08.09.2023, 08:28 Uhr | Update vor 9 Min. Vor allem die Lebensmittelpreise halten die Inflation in Deutschland hoch. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down

Die Inflationsrate in Deutschland will einfach nicht unter die Sechs-Prozent-Marke fallen. Seit Monaten hält sie sich knapp darüber. Vor allem Preissteigerungen in zwei Bereichen halten sie hoch. Warum Volkswirte für die kommenden Monate trotzdem Hoffnung machen.