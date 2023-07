Teure Lebensmittel: Eine gute Essensplanung kann viel Geld sparen. Foto: imago images/Martin Wagner up-down up-down Höhere Verbraucherpreise im Juni Inflationsmonster schlägt wieder zu: So sparen Sie beim Einkaufen Von dpa | 11.07.2023, 10:50 Uhr

Hohe Preise machen den Verbrauchern in Deutschland weiterhin zu schaffen. Was sich am meisten verteuert und wie man beim Einkaufen sparen kann.