Preise Energie treibt Inflation in Deutschland auf fast 8 Prozent Von dpa | 14.06.2022, 08:31 Uhr

Das Leben in Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verteuert. So hoch war die Inflationsrate Jahrzehnte nicht mehr. Kurzfristig sollten Verbraucher nicht mit Entspannung rechnen.