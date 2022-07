Gebrauchtwagen auf einem Parkplatz in Philadelphia. Die Inflation in den USA ist auf einen Rekordwert gestiegen. Foto: Matt Rourke/AP/dpa FOTO: Matt Rourke up-down up-down Preise Inflation in den USA steigt auf über 9 Prozent Von dpa | 13.07.2022, 15:12 Uhr

Von diesem Anstieg sind auch Experten überrascht: Die Teuerungsrate in den USA steigt so stark an wie seit über 40 Jahren nicht mehr.