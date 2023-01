Durch die hohe Inflation haben die Deutschen weniger Geld im Portemonnaie – aber es gibt auch positive Entwicklungen. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer up-down up-down Mehr Geld vom Staat Was 2023 alles günstiger wird - und was teurer Von dpa | 01.01.2023, 20:08 Uhr

Der Ukraine-Krieg, stark steigende Energiekosten und der dramatische Anstieg der Lebensmittelpreise sorgen zurzeit dafür, dass in etlichen Haushalten das Geld knapp wird. Was in 2023 alles teurer wird – und wo es mehr Geld gibt.