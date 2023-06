BDI-Präsident Siegfried Russwurm Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Tag der Industrie Industrie sieht „Berg“ wachsender Herausforderungen Von dpa | 19.06.2023, 13:23 Uhr

„Ungeduld und Unsicherheit“ bei Unternehmern: BDI-Präsident Russwurm sieht den Industrie-Standort Deutschland in Gefahr und übt in diesem Zuge Kritik an der Ampel-Koalition. Was er von der Politik fordert.