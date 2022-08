Sägewerk Ziegler Group FOTO: Armin Weigel up-down up-down Wirtschaftskrise Ifo-Institut: Kein Ende des Materialmangels in Sicht Von dpa | 01.08.2022, 09:01 Uhr

Arbeitskräfte, Material, Gas: In der deutschen Wirtschaft mangelt es an allen Enden. Zumindest beim Material dürfte es auf absehbare Zeit so weiter gehen.