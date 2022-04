Energie sparen FOTO: Hauke-Christian Dittrich Wirtschaft Hohe Preise lassen Menschen Energie sparen Von dpa | 05.04.2022, 21:38 Uhr | Update vor 2 Std.

Energie sparen, das klingt doch erst mal gar nicht so schwer. Viele Menschen finden das aber nicht besonders angenehm. Auch das ist das Ergebnis einer Umfrage in Deutschland, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Mehr als die Hälfte der Befragten gab etwa an, dass es unkomfortabel sei, wenn sie weniger heizen und dann frieren. Oder dass sie lieber mit dem Auto gefahren wären als mit der Bahn.