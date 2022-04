ARCHIV - Zahlreiche Autos fahren über den Kaiserdamm in Richtung Stadtzentrum von Berlin Foto: Monika Skolimowska/dpa FOTO: Monika Skolimowska Verkehr Höchste Pkw-Dichte in Südwestpfalz - Berlin niedrigste Von dpa | 26.04.2022, 13:07 Uhr

Der Verkehr nimmt trotz Klimakrise bundesweit zu. Doch beim Anblick verstopfter Straßen in den Großsstädten trügt der Schein: Die größte Dichte an privaten Pkws gibt es in einem beschaulichen Landkreis.