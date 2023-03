Hendrik Holt ist am Freitag erneut verurteilt worden. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Auch Jens Spahn war Zeuge Prozess in Osnabrück: Hendrik Holt zu acht Monaten Haft verurteilt Von Nina Kallmeier | 24.03.2023, 11:56 Uhr

Es war ein vergleichsweise kurzer Prozess, in dem Hendrik Holt am Freitag erneut vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Osnabrück verurteilt wurde. Allerdings nicht in allen Anklagepunkten. Was den 32-Jährigen erwartet.