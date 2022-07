Es gab zudem Pfiffe und Buhrufe, viele Bürger riefen Habeck zu: «Hau ab». Foto: Soeren Stache/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down Energiekrise „Hau ab“: Habeck bei Bürgerdialog ausgepfiffen Von dpa | 29.07.2022, 03:57 Uhr

Der Wirtschaftsminister reist in der angespannten Gaslage für Unternehmensbesuche und Bürgergespräche durchs Land - und wird ausgepfiffen. Es stehen noch Stopps in Thüringen und Sachsen-Anhalt an.