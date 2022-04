Bundesagentur für Arbeit FOTO: Carsten Koall Arbeitslosigkeit Hartz-IV-Sanktionen in Niedersachsen und Bremen gestiegen Von dpa | 11.04.2022, 15:54 Uhr | Update vor 16 Min.

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen und Bremen gestiegen, bleibt aber auf deutlich niedrigerem Niveau als vor der Corona-Pandemie. Wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Montag auf Anfrage mitteilte, waren es im vergangenen Jahr 18.678 Sanktionen in Niedersachsen, etwa 3600 mehr als noch 2020. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 71.548 Sanktionen gewesen.