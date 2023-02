Der größten Standort von Airbus ist in Hamburg, wo etwa 15.000 Leute beschäftigt sind. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Cybersicherheit, Flugzeugbau, Elektriker Airbus will 3500 Menschen einstellen - auch Hamburger Standort profitiert Von dpa | 22.02.2023, 15:38 Uhr | Update vor 40 Min.

In vielen Bereichen braucht der Raumfahrtkonzern Airbus in diesem Jahr neue Mitarbeiter. Ein Drittel der Stellen soll an Frauen gehen. Auch der größte Standort in Hamburg wird davon profitieren.