Automobilindustrie Halbleiterknappheit: Volkswagen-Verkäufe deutlich belastet Von dpa | 14.04.2022, 11:32 Uhr

Der VW-Konzern bleibt bei seinen Verkäufen wegen fehlender Elektronikchips unter Druck. Auch im März lieferte der Autobauer knapp ein Drittel weniger Fahrzeuge an die Kundschaft aus und knüpfte damit an die schwachen Auftaktmonate an, wie am Donnerstag aus von VW veröffentlichten Zahlen hervorging.