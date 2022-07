Hafen-Beschäftigte demonstrieren in der Hamburger Innenstadt. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Löhne Hafenarbeiterstreik verschärft Schiffsstau auf Nordsee Von dpa | 20.07.2022, 05:06 Uhr

In manchen Branchen können relativ wenige Beschäftigte ein großes Räderwerk lahmlegen - so auch in den Häfen, Drehscheiben für Im- und Export. Die Folgen des jüngsten Warnstreiks zeigen sich nun.