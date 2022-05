Ab 2025 soll eine neu berechnete Grundsteuer gelten. Bereits in diesem Jahr müssen Eigentümer dafür eine Grundsteuererklärung abgeben. FOTO: Imago Images/Erich Häfele Extra Steuererklärung nötig Neue Grundsteuer: Eigentümer bekommen jetzt Post vom Finanzamt Von Corinna Clara Röttker | 10.05.2022, 07:13 Uhr

Weil die Grundsteuer neu berechnet wird, müssen Immobilieneigentümer ab Juli eine extra Steuererklärung abgegeben. Dazu werden in Mecklenburg-Vorpommern jetzt persönliche Anschreiben verschickt. Was es damit auf sich hat und was auf Eigentümer nun zukommt.