Falsche Wertungslisten H&M soll „Greenwashing" betreiben – jetzt kommt die Klage Von Laurena Erdmann | 02.09.2022, 20:36 Uhr

In New York wird H&M mit einer Klage konfrontiert: Das Unternehmen soll Kunden absichtlich in die Irre führen, um umweltfreundlicher zu wirken.