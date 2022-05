Immobilienfonds investieren das Geld der Anleger in Gebäude und Bauprojekte wie Bürohäuser oder Hotels. FOTO: Christian Ohde/Imago Images Investieren in Bürohäuser, Einkaufszentren, Hotels Geld anlegen: Wie sinnvoll sind offene Immobilienfonds? Von Corinna Clara Röttker | 21.05.2022, 06:30 Uhr

Ein eigenes Haus kann oder will sich nicht jeder leisten. Wer dennoch sein Geld in Immobilien investieren will, für den können offene Immobilienfonds eine Anlagemöglichkeit sein. Experten vom Bankenverband erklären, was es zu beachten gilt.