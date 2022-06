ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Rettungseinsatz Frau nach Sturz reglos am Boden: Smartwatch löst Notruf aus Von dpa | 24.06.2022, 13:09 Uhr

Eine Smartwatch hat Einsatzkräfte zu einer reglosen, gestürzten Frau in Hamburg-Winterhude gerufen - und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Am Donnerstag setzte die Uhr die Nachricht ab: „Eine Person ist schwer gestürzt und reagiert nicht auf Nachricht“. Das teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Rettungskräfte fanden mit den übermittelten Koordinaten daraufhin die Wohnung und sahen dort durch den Briefschlitz eine reglose Person liegen. Durch Wiederbelebungsmaßnahmen konnte die Frau stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.