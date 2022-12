Der Gaspreis in Deutschland ist hoch. Ließe er sich senken, wenn die Förderung heimischen Erdgases vorangetrieben wird? Der Dachverband der Förderunternehmen sagt: Das wäre möglich, wenn Fracking erlaubt wird. Foto: Frank Rumpenhorst up-down up-down Große Projekte in Norddeutschland Fracking gegen hohe Gaspreise? Firmen wollen mehr Gas in Deutschland fördern Von Dirk Fisser | 10.12.2022, 04:33 Uhr

Die Förderunternehmen in Deutschland halten Förderung heimischen Erdgases und somit die Senkung des Gaspreises für möglich. Voraussetzung: Das umstrittene Fracking in Lagerstätten wird erlaubt. Aber auch ohne Fracking soll die Förderung von Öl und Gas in Norddeutschland deutlich erhöht werden.