An den internationalen Börsen waren die Auswirkungen der Weltfinanzkrise deutlich zu spüren. Archivfoto: eps/ Dai Kurokawa up-down up-down Banken melden Insolvenz an Finanzkrise 2008: Als die Welt kurz vor dem Bankrott stand Von Pia Hinrichs | 21.03.2023, 17:13 Uhr

Banken brachen der Reihe nach zusammen, die Aktienkurse sanken weltweit in den Keller: Die dramatischen Auswirkungen der Weltfinanzkrise 2008 werden vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Wir blicken darauf zurück, was damals geschah.