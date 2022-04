ARCHIV - Das Logo der Sparkasse an der Hauswand einer Filiale. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv FOTO: Soeren Stache Banken Filialabbau bei Sparkassen im Rheinland nicht abgeschlossen Von dpa | 27.04.2022, 16:40 Uhr

Der Filialabbau bei den Sparkassen im Rheinland hat sich verlangsamt, ist aber nicht abgeschlossen. Die Zahl der Filialen mit Personal sank 2021 um 37 auf 672, wie der Rheinische Sparkassen- und Giroverband am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. 2020 war die Zahl der Filialen mit Personal um 58 gesunken. Die Zahl der Selbstbedienungs-Filialen (SB-Filialen) mit Automaten sei mit 381 in den vergangenen beiden Jahren konstant geblieben. Die Zahl der mobilen Filialen - dabei handelt es sich um Busse mit Personal - stieg binnen zwei Jahren von 12 auf 16 an.