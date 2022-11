Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Franklfurt Fed-Protokoll hält Dax auf hohem Niveau Von dpa | 24.11.2022, 09:33 Uhr

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gibt dem Dax am Donnerstag auf bereits hohem Niveau weiter Auftrieb. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten nach der Eröffnung 0,26 Prozent auf 14.465,18 Zähler. Damit liegt er nur wenige Punkte unter dem Höchststand seit Anfang Juni, den er am Dienstag bei 14.485 Punkten erreicht hatte.