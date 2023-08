Tiere FDP macht Druck für Regelungen zum Schutz vor Wölfen Von dpa | 29.08.2023, 14:30 Uhr Wolf Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa up-down up-down

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Was für Naturschützer ein echter Erfolg ist, stellt Weidetierhalter vor Herausforderungen. Die Regierung will das Zusammenleben gesetzlich regeln. Aber wie?