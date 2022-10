FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert von Aldi und Co., Landwirte fair für bessere Tierhaltung zu bezahlen. Foto: dpa up-down up-down Fraktionschef Christian Dürr FDP attackiert Aldi: Handelskonzerne sollen mehr Geld für Tierwohl zahlen Von Dirk Fisser | 06.10.2022, 01:12 Uhr

Der Streit um die Finanzierung besserer Tierhaltung in Deutschland dauert an. FDP-Fraktionschef Christian Dürr knöpft sich jetzt Aldi und Co. vor und fordert faire Preise für Bauern.