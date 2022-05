Die EU-Agrarsubventionen sind der größte Haushaltsposten der EU. Allein nach Deutschland flossen 6,7 Milliarden Euro. Wer profitierte davon? FOTO: Jens Büttner/dpa 6,7 Milliarden Euro Agrargelder EU-Agrarsubventionen: Das waren 2021 die Top-Empfänger in MV und bundesweit und | 28.05.2022, 08:25 Uhr Von Sven Husung Dirk Fisser | 28.05.2022, 08:25 Uhr

6,7 Milliarden Euro an EU-Agrarsubventionen sind 2021 in Deutschland ausgezahlt worden. An wen ging das Geld? Ein Blick in den Datenberg zeigt: Top-Empfänger waren wieder einmal nicht die Landwirte, auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern.