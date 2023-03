Warnstreik: An mehreren Flughäfen in Deutschland droht Reisenden Frust. Foto: dpa/Roberto Pfeil up-down up-down Auch Berlin betroffen Warnstreik ab Sonntagabend: Montag keine Flüge ab Hamburg, Bremen und Hannover Von dpa | 12.03.2023, 10:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Sonntag um 22 Uhr legen rund 2000 Beschäftigte am Hamburger Flughafen ihre Arbeit für 24 Stunden nieder. Zehntausende Flugreisende sind betroffen. Am Montag fallen in Bremen, Hannover und Berlin zahlreiche Flüge aus.