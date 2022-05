ARCHIV - Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichts mit dem Schriftzug «Bundesverfassungsgericht». Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild FOTO: Uli Deck Bundesverfassungsgericht Entscheidung über Bettensteuern für Hotelgäste am 17. Mai Von dpa | 11.05.2022, 22:53 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am kommenden Dienstag (17. Mai) seine Entscheidung über die umstrittenen kommunalen Bettensteuern für Übernachtungen. Das kündigte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwoch auf seiner Internetseite an. Die Verfassungsklagen mehrerer Hoteliers richten sich gegen die Steuern in Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Freiburg. Aber auch andere Städte bitten Gäste zur Kasse. (Az. 1 BvR 2868/15 u.a.)