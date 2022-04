ARCHIV - Blick auf die EWE-Zentrale. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Bilanz Energieversorger EWE legt Geschäftszahlen für 2021 vor Von dpa | 28.04.2022, 02:52 Uhr

Der regionale Energieversorger EWE stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) seinen Abschluss für das vergangene Jahr vor. Das Unternehmen aus Oldenburg versorgt nach eigenen Angaben im Nordwesten Deutschlands, in Brandenburg und auf Rügen sowie in Teilen Polens rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden mit Strom. Dazu kommen 0,7 Millionen Erdgaskunden sowie rund 0,7 Millionen Kunden von Telefon und Internet.