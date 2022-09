Foto: imago stock&people Insolvenzwelle wegen Energiepreisen? Ernährungswirtschaft warnt: Es drohen leere Regale und Massenentlassungen Von Dirk Fisser | 16.09.2022, 01:11 Uhr

In vielen Firmenzentralen von Lebensmittelproduzenten wird derzeit ein Überlebenskampf geführt. So formuliert es zumindest der Verband der Ernährungswirtschaft. Grund sind die drastisch gestiegenen Energiekosten. Der Verband warnt vor einer Pleitewelle mit Massenentlassungen und leeren Regalen in Supermärkten.