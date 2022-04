Erdgas FOTO: Stefan Sauer Wirtschaft Energie vom Kriegsland kaufen Von dpa | 04.04.2022, 18:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Russland soll mit dem Krieg in der Ukraine aufhören! Diese Forderung hört man häufig von deutschen Politikerinnen und Politikern. Am Wochenende wurden neue Verbrechen bekannt, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen wurden. Nun fügen mehr und mehr Leute der Forderung noch eine Drohung hinzu: Wenn Russland nicht aufhört mit dem Krieg, dann kaufen wir kein Erdgas, Erdöl und Kohle mehr aus Russland.