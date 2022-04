Zum Heizen braucht man Energie FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Wirtschaft Energie sparen und unabhängiger werden Von dpa | 01.04.2022, 13:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Russland führt Krieg in der Ukraine. Deswegen sollen wir in Deutschland weniger heizen. Warum das so ist, erfährst du hier.