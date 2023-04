Der vollelektrische ID.7 im Passat-Format ist weltweit ein zukunftsweisendes Modell für den Wolfsburger Autobauer. Foto: Volkswagen AG up-down up-down Weltpremiere live auf drei Kontinenten Reichweite, Preis, Verkaufsstart: VW nennt Details zum neuen Elektro-Passat ID.7 und | 18.04.2023, 13:34 Uhr Von Daniel Batel dpa | 18.04.2023, 13:34 Uhr

Der ID.7 ist das neue Flaggschiff der VW-Elektroflotte. Die Limousine will mit Komfort und Reichweite punkten und kommt im Herbst in den Handel. Das Passat-Stammwerk in Emden baut den Stromer – muss sein Mandat für die Fertigung des herkömmlichen Passat aber ins Ausland abgeben.