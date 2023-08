Ist Eis aus der Eisdiele in Deutschland zu teuer? Viele Kunden erlebten in diesem Sommer einen regelrechten Preisschock. Annalisa Carnio kennt die Kritik, teilt sie aber keineswegs. Sie ist Generalsekretärin beim Verband Uniteis, der die Interessen von rund 1000 italienischen Eisdielenbetreibern hierzulande vertritt, und sagt: „In anderen europäischen Ländern kostet eine Kugel ein Viertel mehr bis das Doppelte oder Dreifache.“

Die Gründe für die Preissteigerung

Für die Preissteigerung hat Carnio eine einfache Erklärung: „Die Gründe liegen auf der Hand. Die Eisdielen haben mit gestiegenen Miet- und Energiepreisen ebenso wie mit höheren Personalkosten zu kämpfen.“ Die Preisdebatte werde in Deutschland „zu emotional geführt und rückt die Eiscafés zu Unrecht in ein schlechtes Licht.“

Für die laufende Saison zieht Carnio für ihre Branche, deren Erfolg enorm vom Wetter abhängt, eine gemischte Bilanz. In den sonnigen Monaten Mai und Juni habe das Geschäft floriert, im Juli sei die Nachfrage eingebrochen. Seit August laufe es wieder besser. Generell verlängere der Klimawandel die Eis-Saison, weil die Sommer insgesamt heißer und länger würden, so Carnio.

Was liegt im Trend?

Bei den Eissorten fällt laut dem Verband besonders eine Entwicklung auf: Regionale Früchte wie Himbeere, Blaubeere, Waldfrucht oder Pflaume sind immer mehr im Kommen. Die durchschnittliche Eisvitrine besteht inzwischen zu fast 50 Prozent aus Fruchteissorten, während früher Milcheis dominierte.

Obwohl Maschinen die Hersteller heute bei einigen Arbeitsschritten unterstützen, wird Eis weiterhin handwerklich produziert. Jeder Eismacher hat zudem eigene Rezepturen, wodurch das Eis überall anders schmecke, erklärt Carnio.

Immer mehr Quereinsteiger übernehmen Eiscafés

Was sich dagegen nicht zu ändern scheint, ist die Zahl der Eisdielen in Deutschland. Rund 6000 gibt es davon, die meisten in den Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen. Neue Cafés kamen zuletzt aber kaum hinzu. Das liegt auch an der schwierigen Nachfolgersuche vieler Eisdielenbetreiber.

Einige Eiscafés, die bislang vielfach von italienischstämmigen Menschen betrieben wurden, sind inzwischen an andere Besitzer übergegangen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Annalisa Carnio beobachtet, dass inzwischen auch Quereinsteiger die Cafés übernehmen. „Das sind mittlerweile nicht mehr nur italienischstämmige Leute, sondern Menschen aller Nationalitäten. Unter anderem Konditoren und Bäcker, aber durchaus auch ehemalige Steuerberater oder Grafiker.“

Und noch eine Entwicklung fällt Carnio auf: Die Zeiten, in denen die Cafés viel Sitzfläche drinnen und draußen hatten, gehen aus Gründen des Personalmangels und gestiegener Nebenkosten zuende. Stattdessen geht er Trend stärker zum Waffel- oder Bechereis auf die Hand – ohne viel Servicepersonal: „Anders ist der Betrieb kaum noch wirtschaftlich darstellbar“, so die Generalsekretärin des Verbands.