Unternehmen Digitalbonus für Unternehmen wird neu aufgelegt Von dpa | 03.06.2022, 11:12 Uhr

Kleine und mittlere Unternehmen können erneut Unterstützung bei der Digitalisierung beantragen. Der Digitalbonus - ein Förderprogramm zur Anschaffung von Software und Hardware sowie zur Erhöhung der IT-Sicherheit - wird mit einem Volumen von 15 Millionen Euro vom 22. Juni an neu aufgelegt. Das kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Hannover an.