Auch heute wollen die Streikenden für ihre Lohnforderungen werben. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Tarifkonflikt Deutschlands Seehäfen droht zweiter Tag mit Stillstand Von dpa | 15.07.2022, 07:35 Uhr

In manchen Branchen können relativ wenige Beschäftigte ein großes Räderwerk lahmlegen - so auch in den Häfen.