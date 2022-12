Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Japans Notenbank verstärkt Katerstimmung am Aktienmarkt Von dpa | 20.12.2022, 09:26 Uhr

Die Notenbanken haben die Börsen weiter im Griff: Am Dienstag hat die Bank of Japan der ohnehin schwachen Marktstimmung einen weiteren Dämpfer verpasst. Die Zentralbank Japans entschied, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer zumindest leichten Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.