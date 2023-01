Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax zum Handelsbeginn fast unverändert Von dpa | 27.01.2023, 09:29 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagmorgen stabil gezeigt. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um minimale 0,03 Prozent auf 15.128,19 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,15 Prozent auf 28.832,90 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte hingegen rund 0,1 Prozent ein.