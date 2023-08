Börse in Frankfurt Dax wenig bewegt - Konjunktursorgen bleiben bestehen Von dpa | 14.08.2023, 09:30 Uhr Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax schaffte zuletzt ein Plus von 0,09 Prozent 15.846 Punkte, nachdem er am Freitag rund ein Prozent verloren hatte.