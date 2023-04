Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Banken drücken auf die Stimmung am Aktienmarkt Von dpa | 25.04.2023, 09:36 Uhr

Eine trübe Stimmung im Bankensektor und Zurückhaltung vor Zahlenvorlagen großer US-Technologie-Konzerne haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für leichte Einbußen gesorgt. Der Leitindex Dax verlor in der ersten Handelsstunde 0,23 Prozent auf 15.828,05 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,90 Prozent nach unten auf 27.479,91 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.